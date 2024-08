Nomine: Speranzon, ‘gravissimo colpire avversari con menzogne e connivenze’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Lo scenario prospettato da Alessandro Sallusti su ‘Il Giornale’ è inquietante. Leggendo l’articolo in maniera attenta però, emerge il vero problema: è una tesi credibile, supportata non solo da una coerenza di fatti, ma anche da una storia che nel nostro Paese si ripete: per tentare di demolire l’avversario possono bastare menzogne e connivenze, al netto della verità. Dunque non è solo inquietante. È gravissimo” . Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.