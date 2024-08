Nomine: Pellegrino (Fdi), ‘delirio sinistra indagare Arianna Meloni per traffico influenze’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “L’ipotesi di indagare Arianna Meloni per traffico di influenze è l’ultimo delirio di una sinistra che naviga senza rotta nel mare magnum della sua inconsistenza. Lo sport che ha preso piede da tempo, quello di accerchiare la famiglia della premier con accuse diffamanti e basate sul nulla, con il fine ultimo di sovvertire un Governo eletto dal popolo e che tuttora gode del più ampio consenso, è un tentativo di golpe tramite quella magistratura politicizzata che è da sempre un’ombra inquietante del nostro Paese”. Lo afferma Cinzia Pellegrino, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Noi -aggiunge- andremo avanti, a testa alta, certi di non avere scheletri nell’armadio, orgogliosi di quanto stiamo realizzando per l’Italia e pronti a rispondere ad un unico giudizio: quello degli elettori e degli italiani tutti”.