Nomine: Boschi, ‘Meloni chiarisca, stop intimidazioni a opposizioni’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Quella in campo in queste ore da parte di Fratelli d’Italia e del direttore Sallusti suona come una intimidazione alle opposizioni. Giorgia Meloni deve rispondere nel merito delle domande che poniamo, non far alzare un polverone dai suoi per nascondere la verità”. Lo afferma la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi.

“Noi, come dimostra la nostra storia, non abbiamo mai agitato il tema giudiziario -aggiunge- semmai ne siamo stati vittime. Nonostante quello che Donzelli negli anni ha detto per il caso Etruria contro mio padre e la mia famiglia, che erano innocenti, non lo abbiamo ripagato con la stessa moneta quando il fratello è finito in carcere con l’accusa di bancarotta fraudolenta. È ridicolo anche solo ipotizzare che magistratura risponda a noi e, in ogni caso, mai ci permetteremo in alcun modo di attivarne pezzi per attaccare gli avversari. Le nostre battaglie sono politiche e le giochiamo a viso aperto, noi. Meloni friends rispondano nel merito anziché giocare a fare le vittime, come sempre”.