Nomine: Antoniozzi, ‘colpire Arianna Meloni è lotta tribale’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Colpirne uno per educarne cento è una triste frase che tutti conosciamo. Colpire Arianna Meloni per colpire sua sorella sarebbe veramente assurdo. Per me, personalmente, è anche assurdo il reato di traffico di influenze illecite che è stato addirittura applicato, e poi censurato dagli organi giudicanti, anche per gli accordi politici che si fanno tra i partiti quando si formano giunte e organismi istituzionali. Ma se veramente Arianna Meloni, chiamata in causa ingiustamente e vergognosamente dalle opposizioni per nomine di governo, fosse indagata per questo, significherebbe che la lotta politica è tornata tribale e giudiziaria per la sinistra. Sono amico di Arianna e so, cosi come il marito, quanto sia una persona perbene”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.