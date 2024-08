Cittadinanza: Centinaio, ‘velocizzare procedure ma ius scholae non è priorità’

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – “Dello ius scholae non si è mai parlato, né prima né dopo essere andati al governo. Di conseguenza, non mi sembra sia una priorità di questa maggioranza. C’è già una legge che funziona. Semmai, può essere modificata per velocizzare l’ottenimento della cittadinanza da parte di chi la richiede. Di questo sarei disponibile a discutere”. Lo afferma il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, in a ‘La Stampa’.

Se Fi approvasse una nuova legge sulla cittadinanza insieme alle opposizioni “diventerebbe un problema. Vorrebbe dire ‘liberi tutti’. In Parlamento le maggioranze possono stringersi o allargarsi, ma non possono cambiare così il loro baricentro”. Ma “non c’è da puntare il dito su Forza Italia. Il bello della politica è la necessità di trovare un punto di caduta tra idee diverse”.