Ucraina: Borghi (Iv), ‘su giornalisti Rai troppi silenzi da destra’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “È sempre più evidente come sia in corso una ulteriore accelerazione della tendenza ad aumentare il controllo del governo sull’accesso ai media e alle informazioni in Russia, e che la battaglia delle informazioni sia un pezzo sempre più strutturale della guerra ibrida in atto. E’ anche per questo che difendere il giornalismo d’inchiesta, la libera di informazione e il servizio pubblico è qualcosa di rilevante. E dirlo nel giorno in cui si richiamano in patria dall’Ucraina due giornalisti della nostra Tv di Stato che hanno fatto il proprio dovere, ha un ulteriore valenza in più. Su cui dovremmo riflettere tutti. Perché ci sono troppi silenzi in queste ore. E arrivano tutti da destra”. Lo afferma il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva.