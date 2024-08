Un esame vero, di quelli fondamentali per testare i passi in avanti compiuti e gli sforzi da raggiungere, inseguendo la maturità definitiva. La sfida contro il Potenza si presenta come un’occasione da non lasciarsi sfuggire per il Benevento, sia per collezionare nuovi segnali confortanti dal proprio percorso di crescita sia per mentalizzare la squadra su un assetto da Serie C che inizia ad incastrarsi nel mosaico ideale. Il primo approccio contro un Taranto in situazione disperata è servito a mettere benzina nelle gambe e ad affacciarsi su una realtà, quella del girone C, ancora da scoprire per gran parte delle pedine arruolate da Auteri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia