A San Giorgio del Sannio gli utenti hanno dovuto fare i conti con i rubinetti a secco anche nel giorno di Ferragosto. Mercoledì la portata ha preso a scemare in tante case intorno alle 18.30, dunque molto prima rispetto ai tempi ‘normali’ dei distacchi serali, e alle 20.30 in pratica l’erogazione si era già fermata. E’ una estate particolarmente dura per chi risiede in un Comune socio di Alto Calore. Ieri l’ennesimo guasto.

