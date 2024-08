Fi: Ronzulli, ‘Ghedini grande risorsa di cui si sente assenza’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Un uomo gentile, una persona saggia, un avvocato come ce n’erano pochi, un politico avveduto, abile e autorevole, una grande risorsa per Forza Italia, la cui assenza oggi si fa sentire più che mai. A due anni dalla sua scomparsa, Niccolò Ghedini manca molto a tutti noi”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Nei suoi lunghi anni a fianco del presidente Berlusconi, ha saputo anche essere un consigliere leale ed equilibrato. E sono certa -prosegue- che ancora adesso rappresenterebbe un valore aggiunto per il nostro partito. Giusto ricordarlo sempre con affetto”.