Cittadinanza: Tassinari (Fi), ‘dopo due cicli di scuole si può essere un buon italiano’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “La vera integrazione, specialmente delle giovani generazioni, passa attraverso un percorso scolastico durante il quale ai ragazzi ed alle ragazze vengono passati principi condivisi e si lavora all’interno di regole condivise. Dopo aver completato due cicli di scuole, una persona è certamente in grado di poter essere un buon cittadino italiano e come tale merita la cittadinanza al pari dei suoi coetanei assieme ai quali ha studiato e frequentato la scuola”. Lo afferma Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia.

“Sappiamo tutti -aggiunge- che il problema non è immigrazione sì o immigrazione no: siamo di fronte ad un fenomeno che non può essere fermato ma che al limite va gestito e governato. Piuttosto il tema vero è gettare i presupposti per una immigrazione sana, rispettosa delle regole, delle usanze, delle tradizioni e delle leggi rispetto ad una immigrazione incontrollata o addirittura clandestina ed irregolare. Penso che sia quindi giusto, come peraltro ha sempre sostenuto Forza Italia partendo da una profonda convinzione di Silvio Berlusconi, che sia a scuola che si formano i cittadini del futuro e che in questo senso non ci debbano essere distinzioni tra i bambini ed i ragazzi che frequentano le nostra aule”.