Washington, 14 ago. (Adnkronos) – “Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha mai fatto affari con suo figlio, e non ne era a conoscenza”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, rispondendo alle domande dei giornalisti, se il figlio del presidente Hunter Biden avesse cercato, quando il padre era vice presidente, un appoggio presso l’ambasciatore Usa in Italia, per affari in Toscana della società ucraina Burisma.