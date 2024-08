Due procedure di particolare rilievo e in avanzamento per garantire rinforzi alla Polizia municipale di Benevento.

Si sono insediate le commissioni per valutare le istanze degli aspiranti agenti, a fronte dei tre posti di istruttori di vigilanza e di uno specialista vigilanza da assumere al comando del capoluogo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia