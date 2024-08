Mo: Erdogan, ‘Turchia non permetterà a Israele di incendiare la regione’

Ankara, 14 ago. (Adnkronos) – La Turchia riterrà Israele responsabile per i crimini commessi nella Striscia di Gaza e non gli permetterà di “incendiare la regione”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando in occasione dell’anniversario del partito al governo e di cui è capo ‘Giustizia e sviluppo’.

Erdogan ha inoltre annunciato che il presidente palestinese Mahmoud Abbas parlerà domani al parlamento turco, in una riunione di emergenza a sostegno della Palestina. “Abbas sarà nostro ospite oggi, mentre domani parlerà al Parlamento. Annuncerà al mondo intero la lotta della Palestina per la libertà. Mostreremo al mondo intero che Abbas ha lo stesso diritto di parlare nel nostro parlamento come il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negli Stati Uniti”, ha detto il presidente turco, riferendosi al discorso di Netanyahu al Congresso degli Stati Uniti del 24 luglio.