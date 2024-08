Non è più il momento di temporeggiare. Il Benevento non può più permetterselo, dopo che la cattiva sorte ha tolto dalla disponibilità di Auteri almeno per i prossimi sei mesi il miglior centrocampista in organico. L’infortunio rimediato da Filippo Nardi cambia inevitabilmente i piani mercato del club di via Santa Colomba che inizialmente era orientato ad aspettare gli ultimi dieci giorni di trattative per puntellare la rosa, ma che ora deve necessariamente rituffarsi sul mercato per tappare la falla, anzi la voragine, apertasi dopo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex centrocampista della Reggiana.

