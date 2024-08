Francia: collisione fra due aerei militari, dispersi 2 membri dell’equipaggio

Parigi, 14 ago. (Adnkronos) – Due aerei militari si sono scontrati nei cieli di Colombey-les-Belles, al confine dei Vosgi, in Francia. Uno dei due piloti è stato ritrovato sano e salvo dopo essersi espulso, ma sono ancora ricercati l’istruttore e l’allievo pilota presenti sull’altro aereo. Lo scrive le Parisien, precisando che la collisione si è verificata a Meurthe-et-Moselle, come ha informato la prefettura in un comunicato alla stampa. Si tratta di “due Rafale dello squadrone ETR della base aerea di Saint-Dizier”, nell’Alta Marna, ha riferito il quotidiano francese citando fonti dell’aeronautica.

Uno dei piloti è stato espulso prima dell’impatto. Secondo il quotidiano regionale L’Est Républicain, è “ferito” ma “cosciente”. Tuttavia, all’inizio del pomeriggio, secondo un portavoce, l’istruttore e l’allievo pilota che si trovavano nella seconda unità risultavano ancora dispersi. L’informazione è stata confermata su X dal ministro della Difesa, Sébastien Lecornu.

L’incidente è avvenuto mentre i piloti stavano “tornando da una missione di rifornimento in Germania”, ha riferito l’aeronautica su X. In un comunicato stampa, la prefettura di Meurthe-et-Moselle precisa che “il centro operativo dipartimentale è attivato a sostegno delle forze armate per coordinare la ricerca”. Raccomanda di “evitare il settore” e di “rispettare le istruzioni delle autorità”.