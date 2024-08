Inutile tentare prenotazioni dell’ultimo minuto per gli agriturismo sanniti.

C’è il sold out, ormai una costante per le ricorrenze festive, e anche il Ferragosto 2024 fa registrare dati molto incoraggianti per il comparto ristorazione nel suo complesso.

Il tema critico come ormai da oltre due anni è rappresentato dalla necessità di equilibrare costi e offerta per gli avventori, con ritocchi del listino contenuti ma inevitabili visto l’impatto del caro energia e del caro alimentari che sul piano statistico appare in attenuazione ma che tale non è in rapporto al pre 2022.

