Con una popolazione sempre più anziana e sempre meno numerosa, con 261.431 residenti, secondo atto di programmazione regionale per la rete “Ictus” il beneventano resta privo di un polo Stroke Unit II livello, come centro hub di riferimento: è quanto prevede la nuova programmazione regionale, adottata con delibera 421 dello scorso 6 agosto. Di fatto un sostanziale declassamento per l’ospedale “San Pio” che diventa Stroke Unit di I livello (dunque di importanza secondaria rispetto una Stroke Unit II livello polo Hub), alla pari del polo ospedaliero di Ariano Irpino. Resta il solo “Moscati” come polo di II livello per la rete Ictus nell’area aggregata Irpinia e Sannio (anche se l’area del beneventano ha come riferimento anche il nosocomio casertano “Sant’Anna e San Sebastiano”).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia