Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “È l’integrazione che deve portare la cittadinanza, non il contrario. Queste Olimpiadi hanno dimostrato che lo ius soli non serve. Paola Egonu e Myriam Sylla hanno ottenuto la cittadinanza rispettivamente a 15 e 16 anni. Oggi la legge prevede questo e in Europa non c’è un Paese che applichi lo ius soli come lo intende la sinistra”. Lo ha affermato il deputato della Lega Luca Toccalini, intervenendo ad ‘Agorà Estate’ su Raitre.