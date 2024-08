L’anima c’è, le idee pure, ma a questo Benevento manca ancora qualcosa per poter essere all’altezza delle altre pretendenti alla promozione. Manca un pizzico di qualità, ma manca pure la quantità ed è un paradosso se si pensa che sotto contratto ci sono 33 giocatori. Di questi, però, non tutti rientrano nel progetto tecnico: qualcuno perché è stato bocciato da Auteri, qualcun altro perché ha bisogno di andare a fare esperienza altrove. Ne viene fuori la necessità di innesti in tutti i reparti, ma in particolar modo a centrocampo dove gli uomini sono contati e i guai sembrano non finire.

