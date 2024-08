Unicredit: sostiene Societa agricola Cerioli con finanziamento di 5 mln euro

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – UniCredit sostiene gli investimenti di Societa agricola Cerioli con un finanziamento di 5 milioni di euro, di durata decennale. La società riceverà uno stanziamento totale pari a 6,4 milioni di euro. Importo composto nel dettaglio da un finanziamento chirografario di 5 milioni di euro, erogato da UniCredit grazie al Plafond Bei green, con scadenza decennale a costo di provvista agevolato. Ad integrazione di quanto sopra, a breve, verrà aperta una ulteriore linea di credito di 1,4 milioni di euro, durata 18 mesi scadenza bullet quale anticipazione contributo Pnrr. Il finanziamento è destinato a supportare gli investimenti necessari per trasformare l’impianto di Biogas, realizzato nel 2008 in un impianto di biomassa teso alla produzione di Biometano.

L’operazione, consentirà la riduzione certificata di più dell’80% delle emissioni di gas effetto serra, conseguita mediante l’uso della biomassa e dei sottoprodotti vegetali. La totalità dell’energia prodotta, pari a 2 milioni e 200mila standard metri cubi di biometano all’anno, verrà immessa nella rete pubblica, e potrà coprire il fabbisogno medio annuo di 1.500 famiglie. “Sono estremamente soddisfatto del preziosissimo e concreto supporto ricevuto da parte di tutto lo staff di UniCredit, che con estrema rapidità, efficienza e risolutezza ha risposto positivamente al progetto. È motivo di grande orgoglio il fatto che UniCredit abbia deciso di riporre la propria fiducia sulla nostra Società, che già nel 2008 era tra i pionieri nella produzione di Biogas e che oggi, proprio grazie a questo fondamentale sostegno, potrà essere annoverata tra le prime Aziende Agricole in Italia a realizzare un progetto di revamping come quello da noi pianificato”, il commento di Alex Cerioli, presidente di Società Agricola Cerioli Primo.

“UniCredit ha assunto un impegno concreto e tangibile nella transizione verso un’economia green e sostenibile – afferma Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di UniCredit -. Siamo molto lieti di supportare il piano di sviluppo aziendale che permetterà alla società Agricola Cerioli Primo di diversificare la sua produttività da biogas a biometano e di continuare il suo percorso improntato verso una transizione sostenibile sia ambientale che economica”.