Ucraina: Mosca, ‘conflitto è fra Russia e Occidente’

Mosca, 12 ago. (Adnkronos) – L”operazione militare speciale’ di Mosca in Ucraina è in realtà “un conflitto armato con l’Occidente guidato dagli Stati Uniti”. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Andrey Belousov alla cerimonia di apertura del forum ‘Esercito – 2024’.

Secondo Belousov, lo scontro armato “è guidato dal desiderio degli Stati Uniti e dei suoi alleati di mantenere il predominio e impedire la costruzione di un nuovo ordine mondiale multipolare ed equo. In questo modo, lo scontro tocca gli interessi di ogni Paese”.