Redditi: Foti, ‘se italiani stanno meglio governo Meloni sta facendo buon lavoro’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Secondo i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in Italia si registra il più alto aumento del reddito reale per le famiglie nei primi tre mesi del 2024 (+3,4%). Una bella notizia che arriva con il ferragosto alle porte e fa ben sperare che quest’anno più italiani possano concedersi qualche giorno di meritata vacanza con le proprie famiglie. Soddisfa il fatto che questo dato sia il migliore dell’area dei Paesi del G7 ma, soprattutto, che a trainare siano stati l’aumento delle retribuzioni dei dipendenti e dei trasferimenti sociali in natura. Se gli italiani stanno meglio significa che il Governo Meloni sta facendo un buon lavoro ed è questa la soddisfazione più grande per chi si onora di servire le istituzioni”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.