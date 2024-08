Redditi, Antoniozzi, ‘umili per non passare da scudetto a decimo posto’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “I dati Ocse che vedono l’Italia al primo posto come crescita del reddito delle famiglie ci entusiasmano. Dobbiamo ringraziare Giorgia Meloni per questo risultato e tutto il Governo che lavora alacremente. Da calabrese e meridionale non posso non far notare come anche il Sud cresca. Tutto questo, però, non ci farà perdere l’umiltà che è la caratteristica di Giorgia Meloni che io personalmente considero elemento fondamentale in politica”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Siamo consapevoli -aggiunge- di dover lavorare quotidianamente per la gente mentre chi nel passato peccava di presunzione, e penso a Renzi e alla sinistra, si è trovato dal vincere lo scudetto ad arrivare decimo. È successo realmente nel calcio ma non succederà mai a Fratelli d’Italia e al centrodestra”.