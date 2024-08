Parigi 2024: Sbrollini (Iv), ‘ora ius soli sportivo’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “La straordinaria vittoria della multietnica Italvolley femminile ai giochi di Parigi dimostra la necessità assoluta di cambiare la legislazione sulla cittadinanza. A cominciare dallo Ius soli sportivo, non più differibile”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali del Senato e responsabile Sport del partito.

“Le storie delle nostre campionesse sono bellissime: raccontano -sottolinea ancora- un mondo aperto, in cui la scuola italiana mette insieme ragazzi che vengono da tradizioni diverse, uniti dalla passione per lo sport. È ora che le forze politiche mettano da parte impuntature ideologiche e propagandistiche e modifichino insieme le regole. Se vogliamo altri ori, come quelli di Parigi, dovremmo non ostacolare i giovani talenti che vogliono indossare la maglia azzurra. Lo sport, ancora una volta, può fare da apripista”.