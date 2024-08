Parigi 2024: Fratoianni (Avs), ‘un grande abbraccio alle medaglie di legno’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Con ancora negli occhi la gioia per la quarantesima medaglia italiana, forse la più bella, quella delle ragazze del volley, voglio però mandare un grande abbraccio agli atleti e alle atlete delle medaglie di legno. E sì, perché c’è una speciale classifica in cui l’Italia di queste Olimpiadi è prima: ed è la classifica dei quarti posti, delle medaglie mancate, dei centesimi di secondo che si fanno delusioni”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“È facile -aggiunge- fare la narrazione dei vincenti. È consuetudine del nostro mondo performante raccontare qualunque storia, anche quella delle gare sportive, a partire dal punto di vista di chi vince e delle lacrime che diventano medaglie. Cui si accompagna spesso il biasimo per chi non ce la fa. Lo sport è metafora di vita, sempre. I sacrifici nella vita, come nello sport, non portano una medaglia, molto spesso. Ma esistono. Esistono gli enormi sacrifici e i successi mancati. Meriterebbero qualche prima pagina, esattamente come i vincenti, e invece abbiamo assistito persino a commenti televisivi inaccettabili, come nel caso di Benedetta Pilato. E allora mando da qui un abbraccio e scrivo un grande grazie agli atleti e alle atlete che sono arrivati quarti, quinti, sesti. Perché anche loro (forse soprattutto loro) -conclude Fratoianni- ci raccontano di come si sta al mondo e di come ci sia bisogno di allenarsi a gestire le pressioni di una società che riconosce solo chi vince”.