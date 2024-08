Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “Il cessate il fuoco a Gaza è la chiave per favorire una de-escalation in tutta la regione. Naturalmente devono rispondere positivamente alla proposta americana, non soltanto Israele, ma anche Hamas, che deve liberare tutti gli ostaggi israeliani”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2.