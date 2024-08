Grecia: vasto incendio a nord di Atene, migliaia di residenti evacuati

Atene, 12 ago. (Adnkronos) – Migliaia di residenti sono stati evacuati dalle loro abitazioni a causa di un vasto incendio boschivo che si sta diffondendo a nord di Atene, con fiamme alte fino a 25 metri. Il portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilis Vathrakogiannis, ha dichiarato che, nella vicina città di Varnavas, sono state messe in salvo le persone rimaste intrappolate dalle fiamme grazie a un convoglio di 20-25 veicoli. Adesso, l’incendio si sta dirigendo a sud, verso il villaggio di Penteli, a nord-est di Atene. Almeno tre ospedali della zona sono stati evacuati.

Da sabato pomeriggio sono scoppiati quaranta incendi in Grecia e al momento i pompieri stanno ancora cercando di spegnerne sette. Per spegnere le fiamme sono stati impiegati più di 500 vigili del fuoco e 150 veicoli. Vathrakogiannis ha aggiunto che i venti sono rimasti forti durante la notte e si prevede che aumenteranno di intensità nel corso della mattinata.