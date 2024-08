Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Domani, nell’ambito della campagna ‘Estate in carcere’, il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, visiterà, alle ore 10, il carcere di Favignana, in provincia di Trapani. Si tratta di una storica struttura di massima sicurezza. Nell’occasione, riferisce un comunicato, il presidente dei senatori di Fi rilancerà le proposte del movimento azzurro per la riforma della giustizia e per il sistema carcerario.