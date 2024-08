“La chiusura notturna del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero De’ Liguori ha determinato una serie di criticità che si ripercuotono sui cittadini di tutta la provincia. Non con poco imbarazzo leggiamo qualche articolo di giornale che riporta autorevoli testimonianze sulla eccelsa qualità dell’assistenza del Pronto Soccorso del Rummo”. Lo sottolinea in una nota il Movimento civico per l’ospedale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia