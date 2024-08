Mo: 1 morto e 1 ferito in sparatoria insediamento israeliano in Cisgiordania

Tel Aviv, 11 ago. (Adnkronos) – Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nei pressi di Mehola, un insediamento israeliano in Cisgiordania. Lo rende noto il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom.

I soldati dell’esercito israeliano sono alla ricerca dei terroristi – riferisce l’Idf – che hanno colpito le vittime in due episodi separati, mentre erano sulle loro auto, bersagliandoli dalla propria macchina.