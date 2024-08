Il fascino del debutto resta intatto, sebbene la tappa inaugurale del cammino del Benevento rischi di perdere di valore e di significato per via delle vicissitudini del Taranto che in teoria verrà nel Sannio per provare a contendere il passaggio del turno alla formazione giallorossa. In pratica, però, l’esito della contesa appare segnato già prima del fischio d’inizio, visto che gli ionici si presenteranno al ‘Vigorito’ in condizioni che non si addicono a una squadra professionistica.

