Esito positivo per l’installazione in città di una nuova postazione di ricarica per vetture elettriche. Il semaforo verde è arrivato poiché l’impianto è previsto in una fascia tutelata, essendo a centocinquanta metri dal letto del Calore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia