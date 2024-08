Benevento, pur non essendo tra le città al top della classifica nazionale per il reddito medio dei nuclei familiari, continua a registrare picchi preoccupanti per quanto concerne la spirale inflattiva. Per l’Unione Nazionale Consumatori Siena registra l’inflazione più impattante con incremento del +2,6% e crescita costo per famiglia di 663 euro.

