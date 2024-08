Ucraina: Messico, ‘se Putin venisse, non lo arresteremmo’

Città de Messico, 9 ago. (Adnkronos) – Il governo messicano ha dichiarato che non potrebbe accogliere la richiesta di Kiev di arrestare il presidente russo Vladimir Putin se questi partecipasse all’insediamento del nuovo capo di Stato messicano. “Non possiamo farlo”, ha detto ai giornalisti il ​​presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador , aggiungendo che “non dipende da noi”.

Il capo del Cremlino è stato invitato a partecipare all’insediamento della presidente eletta Claudia Sheinbaum il 1° ottobre. In risposta, l’ambasciata ucraina ha invitato il Messico a ottemperare al mandato di arresto internazionale nei confronti di Putin.

Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per accuse di crimini di guerra, in particolare per la deportazione forzata di bambini ucraini in Russia a seguito dell’invasione di Mosca all’inizio del 2022.