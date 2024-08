Gb: Fratoianni, ‘da piazze gremite risposta imponente contro fascisti e razzisti’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Nel Regno Unito stanno rispondendo in queste ore con le piazze gremite alle violenze annunciate e praticate dall’estrema destra contro i migranti nelle periferie. Immagini straordinarie. Una risposta imponente, democratica e di popolo”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Una risposta contro chi tenta di avvelenare i pozzi dall’alto del suo potere, contro chi soffia sul fuoco dell’odio – prosegue il leader di SI – e dell’intolleranza attraverso notizie false e i social, come il padrone Elon Musk. L’unica risposta possibile a tutto questo è scendere in piazza e dimostrare che il popolo antirazzista e antifascista è molto più numeroso di loro”.

“Il Regno Unito serva da lezione all’Italia: alla prossima aggressione neofascista scendiamo in piazza. In tanti, tantissimi. È così che – conclude Fratoianni – si difende la Repubblica e la Costituzione nate dalla Resistenza e dall’antifascismo. È così che si rafforzano le Istituzioni democratiche e la qualità della nostra vita di tutti i giorni”, conclude.