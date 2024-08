Preoccupazione dei familiari e appello per ritrovare un ottantunenne residente a Pacevecchia di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di ieri. Partita subito la macchina delle ricerche con forze dell’ordine e vigili del Fuoco. In serata il tragico epilogo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia