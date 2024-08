“Il sindaco Diego Cataffo ha cercato di far passare il rendiconto finanziario, ma la mancanza di condivisione e trasparenza ha portato il gruppo LiberaMente, rappresentato dal capogruppo Giuseppe Petrella, a votare negativamente”.

Alla luce di queste dichiarazioni rese da chi non ha votato il bilancio 2023 – e ha messo dunque fine all’amministrazione Cataffo – emerge il solco ormai incolmabile tra l’ormai ex sindaco, ‘rimasto’ con Pontillo e D’Agostino, e i contrari al documento contabile, e cioè Tornusciolo, Pastore, Biele, Petrella, Ponte e Micco.

