Nel quadro dell’attività esercitata dalla Guardia di Finanza sul territorio caudino, a contrasto di tutti quei comportamenti in grado di minare la sana e leale concorrenza tra operatori del mercato, i finanzieri del comando provinciale di Benevento hanno sequestrato circa 12.000 prodotti non sicuri, in violazione delle previsioni del Codice del consumo.

