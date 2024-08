La carrellata di dati relativi alla previsioni sulle assunzioni dal report Excelsior (Unioncamere-Ministero del Lavoro) palesano dati lusinghieri per il beneventano con 1.070 immissioni lavorative previste per il mese di agosto contro le 780 dell’agosto 2023, e 4.910 unità nel trimestre agosto-novembre contro le 3.840 dello stesso trimestre del 2023: dunque 290 addetti in più su base comparazione mensile e 1.070 in più su comparazione trimestrale.

