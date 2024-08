Sud: Messina (Fdi), ‘bene governo su incremento 1,6mld per credito imposta Zes unica’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Bene il lavoro del governo che dal consiglio dei Ministri di oggi ha licenziato un incremento di 1,6 miliardi di euro per il credito di imposta nella Zes unica. Attraverso questo provvedimento, il Governo dimostra concretamente il suo impegno per il rilancio del Mezzogiorno. Le risorse stanziate più che raddoppiate rispetto al passato, rappresentano un’opportunità senza precedenti per le nostre imprese. L’incremento da 1,6 miliardi a oltre 3,2 miliardi di euro per gli investimenti da realizzare nel 2024 è un segnale forte e inequivocabile: il Sud è al centro delle politiche di sviluppo del Governo Meloni”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.

“Non si tratta solo di cifre, ma di una visione concreta che mira a trasformare le intenzioni in realtà. Per questo motivo, l’attenzione è posta sulla realizzazione effettiva degli investimenti, garantendo che i fondi vengano utilizzati in maniera efficace e produttiva. Le polemiche sollevate nei giorni scorsi non tengono conto di questo aspetto fondamentale: è facile presentare proposte sulla carta, ma il vero impegno è trasformarle in opere e risultati tangibili. Il nostro obiettivo è proprio questo: dare al Sud le risposte che attende da troppo tempo”, conclude Messina.