Rgs: Lega, ‘Perrotta scelta di primo livello, merito e responsabilità alla Ragioneria’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Merito, professionalità e responsabilità: sono tutte caratteristiche essenziali per guidare la Ragioneria, un patrimonio di conoscenza e spirito di servizio a tutela delle finanze pubbliche. L’indicazione in Consiglio dei ministri di Daria Perrotta quale nuovo Ragioniere generale dello Stato si inserisce perfettamente in questo contesto. A Perrotta i migliori auguri di buon lavoro, certi che anche questa volta farà bene. A Biagio Mazzotta un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e un augurio per il nuovo e prestigioso incarico in Fincantieri”. Così una nota della Lega.