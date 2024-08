Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso “il pieno apprezzamento e la sentita condivisione per l’iniziativa assunta dai Sindaci della Valle Caudina in relazione al perdurare della interruzione del pubblico servizio ferroviario sulla tratta Benevento – Cancello via Valle Caudina”. Questo si apprende da nota della Rocca dei Rettori nella quale si fa riferimento alla missiva indirizzata a De Gregorio nei giorni scorsi da Carmelo Sandomenico, il Primo Cittadino di Montesarchio.

