Un esito pressoché scontato. L’amministrazione Cataffo, a Sant’Angelo a Cupolo, camminava su un filo molto sottile. E ieri il voto in Consiglio sul bilancio ne ha decretato la caduta.

L’esperienza del gruppo ‘Liberamente’ era iniziata a ottobre del 2021, con una vittoria per nulla scontata che aveva mandato in archivio una lunga stagione politica guidata dai primi cittadini Bosco prima e D’Orta poi.

