Energia: Milani (Fdi), ‘bene testo unico su rinnovabili, governo accelera su transizione’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Soddisfazione per l’approvazione in Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Testo Unico sulle rinnovabili semplificherà le procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili, imprimendo una accelerazione alla transizione verde. Raccogliere, unificare e rendere omogenee le norme che regolano la realizzazione degli impianti è una svolta per tutto il sistema che disciplina la produzione di energia pulita. E per le imprese sarà più facile operare senza doversi districare in procedure poco chiare. Un altro importante tassello, che grazie al ministro Pichetto, si va ad aggiungere al percorso che il governo Meloni sta portando avanti con lungimiranza in linea con l’obiettivo della decarbonizzazione”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente della Camera.