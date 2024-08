Dl carceri: Costa (Az), ‘approvato nostro odg contro abusi custodia cautelare’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Approvato il nostro ordine del giorno contro gli abusi della custodia cautelare. Presenterò al più presto un emendamento perché questo indirizzo si traduca in legge. L’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato deve combinarsi con la presunzione di innocenza e non può essere uno strumento per privare disinvoltamente della libertà. Oggi il 25% dei detenuti non ha subito una condanna definitiva, dal 1992 ad oggi oltre 30mila persone sono state risarcite in quanto arrestate ingiustamente. Il carcere prima del processo deve essere l’extrema ratio, oggi rappresenta una sentenza anticipata solo sulle accuse”. Lo ha dichiarato Enrico Costa, deputato di Azione, intervenuto in aula in merito al suo odg sul dl Carceri.