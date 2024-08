Dl carceri: Bonelli, ’emendamento Costa apre a scudo penale chiesto da Salvini’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Il dl carceri non serve a risolvere il sovraffollamento delle carceri: da quando il decreto è stato approvato dal Cdm ci sono stati 15 suicidi. Serve, invece, ad aprire la strada allo scudo penale per i politici, annunciato da Salvini in relazione al caso Toti. L’Odg di Enrico Costa è un falso garantismo perché prevede di non dare esecuzione alla custodia cautelare per chi non ha commesso reati di allarme sociale o di compromissione della sicurezza pubblica o privata. Due pesi e due misure per salvare la politica dalle sue responsabilità: chi prende tangenti e riceve soldi illecitamente si salva, chi è accusato di vendere 10 grammi di fumo va in carcere. È la giustizia dei potenti contro i deboli”. Così in una nota il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.