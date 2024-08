Non solo chiuso e incustodito, come denunciato dall’opposizione nei giorni scorsi. Il Cimitero Comunale appare anche lasciato in balia di sé stesso, sporco e impresentabile, con loculi addirittura che hanno subito danni e sembrano addirittura aperti, questo è quanto affermano alcuni cittadini. Insomma il cimitero è trascurato, con l’erba che cresce alta tra le sepolture e lungo i vialetti.

