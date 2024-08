Autonomia: Benigni (Fi), ‘era in programma cdx, ma Fi vigilerà su rispetto lep’

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “L’autonomia differenziata faceva parte del programma che il centrodestra ha firmato e sottoscritto e su cui ci si è impegnato di fronte agli italiani”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Coffee Break.

“Partiamo dal presupposto – ha proseguito – che noi oggi, a distanza di oltre 20 anni, stiamo dando applicazione ad una riforma voluta dal centrosinistra, la riforma del Titolo V, fatta dal governo Amato nel 2001. Se poi entriamo nel merito, io personalmente sono convinto che l’autonomia possa mettere le regioni nelle condizioni di essere più efficienti e competitive, ma allo stesso modo, dobbiamo fare in modo di garantire a tutti le stesse opportunità. Alcuni nostri governatori del sud, a partire da Roberto Occhiuto, hanno manifestato delle preoccupazioni legittime ed è per questo che abbiamo istituito un osservatorio all’interno del nostro partito”.

“L’obiettivo è garantire il rispetto dei LEP, fare in modo che questa riforma prosegua nel migliore dei modi, senza sperequazioni, e che non ci siano differenze tra le regioni. Mi fa sorridere che a sinistra, siccome oggi governa il centrodestra, abbiano cambiato totalmente idea, decidendo di raccogliere le firme per fare un referendum per il quale servirà comunque il quorum. Sono loro che, così facendo, rischiano di spaccare l’Italia”, ha concluso.