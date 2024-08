Ucraina: Zelensky, ‘programma missilistico riceverà finanziamenti aggiuntivi’

Kiev, 6 ago. (Adnkronos) – L’Ucraina stanzierà finanziamenti aggiuntivi per il suo programma missilistico. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, riferendosi alla decisione presa durante la riunione odierna del comando militare generale, nel corso della quale il ministro della Difesa Rustem Umerov e il ministro per le industrie strategiche Alexander Kamyshin hanno informato il presidente sulla produzione di droni e missili ucraini. “Ci saranno altri missili di nostra produzione”, ha annunciato Zelensky , senza fornire dettagli.

L’Ucraina ha iniziato a sviluppare attivamente il suo programma missilistico dopo l’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022. A fine luglio, Zelensky ha affermato che il programma aveva “buone dinamiche”. “Ci stiamo avvicinando sempre di più alla possibilità di utilizzare i nostri missili e non affidarci solo a quelli dei nostri partner”, ha aggiunto.