Incidente stradale mortale ieri pomeriggio sulla SS 85 Venefrana, tra Pozzilli e Roccaravindola, nel territorio provinciale di Isernia, poco dopo il centro commerciale ‘I Melograni’.

Ha perso la vita il chirurgo oncologo Cristiano Huscher (74 anni), primario in diverse strutture ospedaliere italiane, e in particolare tra 2012 e il 2018 presso il Rummo, dove condusse un’attività apprezzata in ambito nazionale e internazionale. Poi l’addio al nosocomio cittadino nel 2018, non senza polemiche considerando che lo stesso medico è stato sempre apprezzato anche per la sua franchezza e spontaneità.

